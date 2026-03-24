A due giorni dalla semifinale del playoff Mondiale contro l'Irlanda del Nord, Rino Gattuso deve fare i conti con una difesa malconcia. Tre titolari e sono tutti in discussione. Nessuno è sicuro di giocare. Come sottolinea il Corriere dello Sport, Alessandro Bastoni, fermo dal derby dell’8 marzo per un trauma alla tibia, è stato sottoposto a un provino.