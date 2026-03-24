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Italia, provino per Bastoni: cosa ha detto ai medici appena si è fermato. Oggi test decisivo

Italia, provino per Bastoni: cosa ha detto ai medici appena si è fermato. Oggi test decisivo - immagine 1
A due giorni dalla gara contro l'Irlanda del Nord, Gattuso deve fare i conti con alcuni acciacchi in difesa. Oggi test decisivo per Bastoni
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

A due giorni dalla semifinale del playoff Mondiale contro l'Irlanda del Nord, Rino Gattuso deve fare i conti con una difesa malconcia. Tre titolari e sono tutti in discussione. Nessuno è sicuro di giocare. Come sottolinea il Corriere dello Sport, Alessandro Bastoni, fermo dal derby dell’8 marzo per un trauma alla tibia, è stato sottoposto a un provino.

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"Correva accanto al preparatore atletico. «È un dolore gestibile» ha spiegato ai medici appena si è fermato. Non ha ancora calciato il pallone. Logico ipotizzare un test decisivo oggi pomeriggio nell’allenamento a porte chiuse: almeno una buona seduta di lavoro serve per pronosticarne l’impiego a Bergamo. «Verrà valutato giorno per giorno» la spiegazione di Gattuso, assai prudente. Fermo Mancini, uscito nell’intervallo tra Roma e Lecce per un fastidio al polpaccio".

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"Gli esami strumentali eseguiti a Firenze hanno escluso lesioni. Si parla di affaticamento muscolare. Stesso discorso per Calafiori, entrato nell’ultima mezz’ora della finale di Carabao Cup. «Ha sentito un dolorino» la rivelazione del ct. Bisognerà valutare bene i rischi collegati all’intero playoff. «Non facciamo i kamikaze perdendo giocatori dopo cinque minuti». Rino martedì 31 confida di giocarsi il Mondiale in finale a Cardiff o Zenica. Qualche calcolo andrà fatto".  

(Corriere dello Sport)

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