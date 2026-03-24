Giovedì sera la Nazionale italiana sfiderà l'Irlanda del Nord nello spareggio verso i Mondiali. Qualche dubbio da sciogliere per Gattuso su qualche giocatore arrivato acciaccato in Nazionale, tra questi anche Bastoni:
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Bastoni, una frase lascia intendere che con l’Irlanda ci sarà. Le condizioni del difensore
"Mancini è soltanto affaticato. Bastoni ha lavorato a parte ma una frase rubata a fine allenamento («mi sembra gestibile» indicando la caviglia) lascia intendere che l’Irlanda del Nord sia alla portata. Calafiori non preoccupa, sebbene sia arrivato con qualche fastidio. I tre titolari della difesa dovrebbero farcela per giovedì. Le alternative si chiamano Scalvini, Coppola, Gatti e Buongiorno, non proprio gli ultimi arrivati", riporta La Gazzetta dello Sport.
"La linea titolare non è un mistero: Mancini-Bastoni-Calafiori. Se l’interista non dovesse farcela, probabilmente Scalvini sarebbe in prima fila per sostituirlo, chissà se in mezzo o spostandosi a destra per accentrare Mancini: l’Irlanda del Nord gioca con una punta centrale che sarà affidata alle cure del romanista. Oggi si disegnerà la difesa", aggiunge Gazzetta.
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