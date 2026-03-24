"Mancini è soltanto affaticato. Bastoni ha lavorato a parte ma una frase rubata a fine allenamento («mi sembra gestibile» indicando la caviglia) lascia intendere che l’Irlanda del Nord sia alla portata. Calafiori non preoccupa, sebbene sia arrivato con qualche fastidio. I tre titolari della difesa dovrebbero farcela per giovedì. Le alternative si chiamano Scalvini, Coppola, Gatti e Buongiorno, non proprio gli ultimi arrivati", riporta La Gazzetta dello Sport.