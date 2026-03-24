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Bastoni, una frase lascia intendere che con l’Irlanda ci sarà. Le condizioni del difensore

Bastoni, una frase lascia intendere che con l’Irlanda ci sarà. Le condizioni del difensore - immagine 1
Qualche dubbio da sciogliere per Gattuso su qualche giocatore arrivato acciaccato in Nazionale, tra questi anche Bastoni che non vuole mancare
Andrea Della Sala Redattore 

Giovedì sera la Nazionale italiana sfiderà l'Irlanda del Nord nello spareggio verso i Mondiali. Qualche dubbio da sciogliere per Gattuso su qualche giocatore arrivato acciaccato in Nazionale, tra questi anche Bastoni:

Bastoni, una frase lascia intendere che con l’Irlanda ci sarà. Le condizioni del difensore- immagine 2
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"Mancini è soltanto affaticato. Bastoni ha lavorato a parte ma una frase rubata a fine allenamento («mi sembra gestibile» indicando la caviglia) lascia intendere che l’Irlanda del Nord sia alla portata. Calafiori non preoccupa, sebbene sia arrivato con qualche fastidio. I tre titolari della difesa dovrebbero farcela per giovedì. Le alternative si chiamano Scalvini, Coppola, Gatti e Buongiorno, non proprio gli ultimi arrivati", riporta La Gazzetta dello Sport.

Bastoni, una frase lascia intendere che con l’Irlanda ci sarà. Le condizioni del difensore- immagine 3
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"La linea titolare non è un mistero: Mancini-Bastoni-Calafiori. Se l’interista non dovesse farcela, probabilmente Scalvini sarebbe in prima fila per sostituirlo, chissà se in mezzo o spostandosi a destra per accentrare Mancini: l’Irlanda del Nord gioca con una punta centrale che sarà affidata alle cure del romanista. Oggi si disegnerà la difesa", aggiunge Gazzetta.

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