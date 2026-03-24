"Per il club, in ogni sua forma, il capitano dovrebbe imporre liturgicamente piedi (e testa) e far sparire ogni problema. Tutti, a torto o ragione, sono convinti che sarà lui a spostare più in là queste nuvole grigiastre comparse sotto al cielo di Appiano. Di certo, i guai sono esplosi con forza imprevista da quando il Toro non può più aiutare i compagni: la colpa è del terreno-trappola dei norvegesi, che ha fatto lesionare le fibre del polpaccio sinistro. Contro il Bodo Glimt l’Inter non ha solo rinunciato alla propria grandeur europea – la squadra era pur sempre vicecampione in carica della Champions –, ma ha anche perso per 40 giorni il totem. Prima della deludente trasferta fiorentina, l’argentino ha iniziato finalmente a forzare un po’ di più, ma ha prevalso la prudenza: niente convocazione. In questa settimana dovrebbe tornare a lavorare in un gruppo spuntato dalle assenze per le nazionali. Per il Toro, almeno per stavolta, niente Argentina e solo Pinetina: mentre a Baires salutano Messi prima del Mondiale, lui da domani inizia una precisa operazione di rimessa in forma. Contro la Roma, nel giorno di Pasqua, sarà da titolare, ma vuole arrivare al 5 aprile al massimo delle forze", chiude Gazzetta.