L'attaccante dell'Inter, Lautaro Martinez, non vede l'ora di poter tornare a guidare l'attacco dell'Inter. In questo momento può dare la spinta per rialzarsi.
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L’Inter aspetta il ritorno di Lautaro. In settimana tornerà in gruppo: “Con la Roma punta a…”
Cosa faranno dirigenti, allenatori, giocatori, tifosi interisti nelle prossime due settimane di respiro? Aspetteranno, aiutati dalla primavera che si schiude e che invita sempre alla fiducia. Attenderanno, sopra ogni cosa, il ritorno in campo di Lautaro, in versione liberatore della patria. Lo brameranno con l’ansia di chi non può più farne a meno: questo è ormai diventato per l’Inter l’argentino, un’esigenza primaria. Una necessità da scudetto. Il salvatore, almeno della stagione che sembrava indirizzata verso la gloria e che ora potrebbe misteriosamente complicarsi", sottolinea La Gazzetta dello Sport.
"Per il club, in ogni sua forma, il capitano dovrebbe imporre liturgicamente piedi (e testa) e far sparire ogni problema. Tutti, a torto o ragione, sono convinti che sarà lui a spostare più in là queste nuvole grigiastre comparse sotto al cielo di Appiano. Di certo, i guai sono esplosi con forza imprevista da quando il Toro non può più aiutare i compagni: la colpa è del terreno-trappola dei norvegesi, che ha fatto lesionare le fibre del polpaccio sinistro. Contro il Bodo Glimt l’Inter non ha solo rinunciato alla propria grandeur europea – la squadra era pur sempre vicecampione in carica della Champions –, ma ha anche perso per 40 giorni il totem. Prima della deludente trasferta fiorentina, l’argentino ha iniziato finalmente a forzare un po’ di più, ma ha prevalso la prudenza: niente convocazione. In questa settimana dovrebbe tornare a lavorare in un gruppo spuntato dalle assenze per le nazionali. Per il Toro, almeno per stavolta, niente Argentina e solo Pinetina: mentre a Baires salutano Messi prima del Mondiale, lui da domani inizia una precisa operazione di rimessa in forma. Contro la Roma, nel giorno di Pasqua, sarà da titolare, ma vuole arrivare al 5 aprile al massimo delle forze", chiude Gazzetta.
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