Brutte notizie in casa Juve per Luciano Spalletti. Dusan Vlahovic ha sostenuto oggi gli esami strumentali che hanno evidenziato un problema muscolare importante: "In seguito al problema muscolare accusato durante la partita Juventus-Cagliari, questa mattina Dusan Vlahovic è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il J|medical".
Juve, brutte notizie per Vlahovic: “Lesione di alto grado”. Rischio operazione, stop lungo
L'attaccante ha sostenuto gli esami strumentali che hanno evidenziato il grosso problema muscolare. Starà fuori per almeno tre mesi
"Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di alto grado della giunzione muscolo - tendinea dell’adduttore lungo di sinistra. Saranno necessari ulteriori consulti medici per definire le modalità terapeutiche più appropriate". L'attaccante rischia l'operazione, deciderà assieme al club bianconero, e rischi di rimanere fuori per oltre tre mesi. I tempi di recupero dipenderanno anche dalla decisione o meno di ricorrere all'intervento chirurgico.
