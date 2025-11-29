FC Inter 1908
Il centrocampista scozzese, indisponibile dallo scorso primo novembre, dovrà rimanere ancora a lungo ai box
Brutte notizie in casa Napoli: si allungano i tempi di recupero di Billy Gilmour. Il centrocampista scozzese, indisponibile dallo scorso primo novembre, quando fu costretto a lasciare il campo al 38esimo minuto della sfida contro il Como disputata al Maradona, dovrà operarsi, con il rientro che slitta così al nuovo anno, almeno a fine gennaio.

Questo il comunicato del club:

Billy Gilmour si opererà lunedì a Londra e sarà assistito dal dott. Gennaro De Luca dello staff medico azzurro.

(sscnapoli.it)

