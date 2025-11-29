Brutte notizie in casa Napoli: si allungano i tempi di recupero di Billy Gilmour. Il centrocampista scozzese, indisponibile dallo scorso primo novembre, quando fu costretto a lasciare il campo al 38esimo minuto della sfida contro il Como disputata al Maradona, dovrà operarsi, con il rientro che slitta così al nuovo anno, almeno a fine gennaio.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news infortuni Napoli, Gilmour costretto a operarsi: il comunicato a i tempi di recupero
news
Napoli, Gilmour costretto a operarsi: il comunicato a i tempi di recupero
Il centrocampista scozzese, indisponibile dallo scorso primo novembre, dovrà rimanere ancora a lungo ai box
Questo il comunicato del club:
Billy Gilmour si opererà lunedì a Londra e sarà assistito dal dott. Gennaro De Luca dello staff medico azzurro.
(sscnapoli.it)
© RIPRODUZIONE RISERVATA