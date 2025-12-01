Dusan Vlahovic è arrivato al J Medical per sottoporsi ad esami strumentali.
Juventus, infortunio Vlahovic: oggi gli esami, rischia un lungo stop
Dusan Vlahovic è arrivato al J Medical per sottoporsi ad esami strumentali: i tempi di recupero, dalle prime indicazioni, non sono brevi
L'attaccante della Juventus ha cominciato le visite nella struttura medica del club, nella pancia dell'Allianz Stadium, per valutare l'infortunio muscolare patito durante la sfida di sabato contro il Cagliari.
Le sensazioni non sono positive e il serbo rischia due mesi di stop, in giornata sono attesi gli esiti degli esami che chiariranno le tempistiche sul suo rientro.
