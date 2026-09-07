Il centrocampista ha accusato un fastidio al ginocchio che lo ha costretto a sottoporsi ad esami strumentali al J Medical
VIDEO / Juve distante dall'Inter? La risposta di Spalletti
La Juventus rischia di perdere anche Manuel Locatelli. L'infermeria della Continassa è già affollata, i bianconeri hanno affrontato il Milan con sette indisponibili, e dopo la gara contro i rossoneri c'è il timore che possa aggiungersi anche il capitano.
Il centrocampista, infatti, ha accusato un fastidio al ginocchio che lo ha costretto a sottoporsi ad esami strumentali al J Medical. Le sue condizioni preoccupano lo staff medico che ha iniziato a valutare da vicino Locatelli, il tecnico Spalletti incrocia le dita che non sia nulla di grave.
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