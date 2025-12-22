La Juventus perde nuovamente Daniele Rugani, il difensore è costretto allo stop. "Gli esami hanno evidenziato una lesione di medio grado al gemello mediale della gamba destra - si legge in una nota del club - tra 10 giorni verrà effettuato un nuovo controllo per definire con precisione i tempi di recupero".
Il club bianconero perde per infortunio il difensore
Per il classe 1994, che era appena rientrato da un infortunio muscolare, se ne riparlerà nel 2026. Il tecnico, Luciano Spalletti, può però tirare anche un doppio sospiro di sollievo: Conceicao e McKennie si sono sottoposti a controlli dopo le noie muscolari accusate durante la sfida contro la Roma, ma entrambi non hanno nulla di grave e verranno monitorati quotidianamente.
