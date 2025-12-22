FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news infortuni La Juve perde nuovamente Rugani: lesione muscolare per il difensore, ecco quando torna

news

La Juve perde nuovamente Rugani: lesione muscolare per il difensore, ecco quando torna

La Juve perde nuovamente Rugani: lesione muscolare per il difensore, ecco quando torna - immagine 1
Il club bianconero perde per infortunio il difensore
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

La Juve perde nuovamente Rugani: lesione muscolare per il difensore, ecco quando torna- immagine 2
Getty Images

La Juventus perde nuovamente Daniele Rugani, il difensore è costretto allo stop. "Gli esami hanno evidenziato una lesione di medio grado al gemello mediale della gamba destra - si legge in una nota del club - tra 10 giorni verrà effettuato un nuovo controllo per definire con precisione i tempi di recupero".

La Juve perde nuovamente Rugani: lesione muscolare per il difensore, ecco quando torna - immagine 1
Getty Images

Per il classe 1994, che era appena rientrato da un infortunio muscolare, se ne riparlerà nel 2026. Il tecnico, Luciano Spalletti, può però tirare anche un doppio sospiro di sollievo: Conceicao e McKennie si sono sottoposti a controlli dopo le noie muscolari accusate durante la sfida contro la Roma, ma entrambi non hanno nulla di grave e verranno monitorati quotidianamente.

Leggi anche
Stankovic: “Tornare all’Inter a giugno? Tutti conoscono la situazione ma nella mia...
Milan, Gimenez operato alla caviglia: il comunicato del club rossonero

© RIPRODUZIONE RISERVATA