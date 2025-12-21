Aleksandar Stankovic è stato molto probabilmente il miglior acquisto estivo del Bruges. In poco tempo il centrocampista si è guadagnato una maglia da titolare diventando imprescindibile per il club belga. Le prestazioni del giocatore non sono passate inosservate, tanto che l'Inter vorrebbe riportarlo a Milano la prossima estate.
Stankovic: “Tornare all’Inter a giugno? Tutti conoscono la situazione ma nella mia testa c’è…”
Stankovic al momento non vuole pensarci: "È ovviamente una sensazione incredibile. Il club mi ha accolto a braccia aperte e mi ha guidato per tutta la stagione. Abbiamo ancora molto da fare, ma sono davvero felice qui. Grazie al club e ai miei compagni di squadra stiamo lavorando duramente", ha esordito Stankovic intervistato da Circus Daily.
"Si sente spesso parlare dell'Inter che ti accoglierebbe a braccia aperte. Ci pensi? No, onestamente non ci penso. Penso solo al Club Brugge. Ormai tutti conoscono la situazione, quindi la cosa più importante è restare concentrati e lavorare tutti insieme, essere una squadra e una grande famiglia come siamo. Ciò che conta è il presente, il futuro verrà dopo".
