Aleksandar Stankovic è stato molto probabilmente il miglior acquisto estivo del Bruges. In poco tempo il centrocampista si è guadagnato una maglia da titolare diventando imprescindibile per il club belga. Le prestazioni del giocatore non sono passate inosservate, tanto che l'Inter vorrebbe riportarlo a Milano la prossima estate.

Stankovic al momento non vuole pensarci: "È ovviamente una sensazione incredibile. Il club mi ha accolto a braccia aperte e mi ha guidato per tutta la stagione. Abbiamo ancora molto da fare, ma sono davvero felice qui. Grazie al club e ai miei compagni di squadra stiamo lavorando duramente", ha esordito Stankovic intervistato da Circus Daily.