Milan, Gimenez operato alla caviglia: il comunicato del club rossonero

Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Milan ha annunciato che Santiago Gimenez si è sottoposto a un intervento alla caviglia
Marco Macca
Marco Macca 

Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Milan ha annunciato che Santiago Gimenez si è sottoposto a un intervento alla caviglia destra.

Ecco la nota del club rossonero:

"Santiago Gimenez è stato sottoposto ad Amsterdam a un intervento di pulizia artroscopica della caviglia destra. L'operazione, eseguita dal Prof. Gino Kerkhoffs alla presenza dello staff sanitario del Milan, è perfettamente riuscita. Al termine della settimana di convalescenza prevista, Santiago rientrerà in Italia per proseguire con il programma riabilitativo".

(Fonte: acmilan.com)

