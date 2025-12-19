Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Milan ha annunciato che Santiago Gimenez si è sottoposto a un intervento alla caviglia destra.
Milan, Gimenez operato alla caviglia: il comunicato del club rossonero
Ecco la nota del club rossonero:
"Santiago Gimenez è stato sottoposto ad Amsterdam a un intervento di pulizia artroscopica della caviglia destra. L'operazione, eseguita dal Prof. Gino Kerkhoffs alla presenza dello staff sanitario del Milan, è perfettamente riuscita. Al termine della settimana di convalescenza prevista, Santiago rientrerà in Italia per proseguire con il programma riabilitativo".
(Fonte: acmilan.com)
