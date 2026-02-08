FC Inter 1908
Serie A, Kalulu pareggia al 95′: Juve-Lazio è 2-2, Spalletti a -12 dall’Inter

L'incornata di Pierre Kalulu salva la Juventus da una clamorosa sconfitta interna contro la Lazio: il francese regala il 2-2 ai bianconeri
Marco Astori
L'incornata di Pierre Kalulu salva la Juventus da una clamorosa sconfitta interna contro la Lazio: il francese regala il 2-2 ai bianconeri proprio allo scadere.

Allo Stadium i biancocelesti erano andati sopra addirittura di due con le reti di Pedro e Isaksen: ad accorciare le distanze ci ha pensato il solito McKennie, con l'ex Milan che ha poi pareggiato definitivamente la gara. L'Inter stacca i rivali in attesa del big match di sabato: Spalletti è ora a -12 in classifica.

