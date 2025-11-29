Che fine ha fatto Denzel Dumfries? Si sta allungando lo stop dell’olandese, che ha saltato le due gare subito dopo la sosta contro Milan e Atletico Madrid, ma darà forfait anche domani a Pisa e non solo.
Che fine ha fatto Denzel Dumfries? Si sta allungando lo stop dell'olandese, ecco le ultimissime sul suo rientro
Secondo Repubblica, “Dumfries dovrebbe rientrare in tempo per la gara con il Liverpool del 9 dicembre”. È quella al momento la data cerchiata in rosso sul calendario dell’Inter. Da capire se riuscirà a tornare già il 6 dicembre contro il Como, altrimenti metterà nel mirino la sfida di Champions contro i Reds.
