FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Repice: “Infortunio Lautaro? Ecco cosa ne penso. Napoli? Se togli 7 giocatori alle altre…”

ultimora

Repice: “Infortunio Lautaro? Ecco cosa ne penso. Napoli? Se togli 7 giocatori alle altre…”

Repice: “Infortunio Lautaro? Ecco cosa ne penso. Napoli? Se togli 7 giocatori alle altre…” - immagine 1
"Per me l'Inter resta la favorita per il titolo, senza tentennamenti", sostiene Francesco Repice, giornalista Rai
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto ai microfoni di Tutto Napoli, Francesco Repice ha parlato così del KO dell'Inter in Champions League contro il Bodo Glimt, nell'andata dei playoff:

Repice: “Infortunio Lautaro? Ecco cosa ne penso. Napoli? Se togli 7 giocatori alle altre…”- immagine 2
Getty Images

"Quel campo e quella squadra sono difficili per chiunque: anche club di primissimo livello hanno sofferto lì. Il calcio norvegese è in evoluzione e si vede. Sull’infortunio di Lautaro, però, l’Inter ha comunque attaccanti di livello superiore rispetto alle altre rivali. Per me resta la favorita per il titolo, senza tentennamenti".

Repice: “Infortunio Lautaro? Ecco cosa ne penso. Napoli? Se togli 7 giocatori alle altre…”- immagine 3
Getty Images

Come valuti invece la stagione del Napoli, al netto dei tantissimi infortuni?

"Gli infortuni non sono un ‘al netto’: sono parte integrante della stagione, e in questo caso sono stati dirimenti. Togli a una squadra di vertice cinque, sei, sette giocatori di quel livello e voglio vedere chi resta uguale. Poi possiamo discutere cause e motivazioni, ma il quadro è quello".

Leggi anche
Di Michele: “Fabregas? Gesto non bello. Risalta una cosa. Allegri invece devo...
Offerta dal Qatar per la Lazio? Il comunicato: “Il club non è in vendita”

© RIPRODUZIONE RISERVATA