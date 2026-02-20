"Quel campo e quella squadra sono difficili per chiunque: anche club di primissimo livello hanno sofferto lì. Il calcio norvegese è in evoluzione e si vede. Sull’infortunio di Lautaro, però, l’Inter ha comunque attaccanti di livello superiore rispetto alle altre rivali. Per me resta la favorita per il titolo, senza tentennamenti".

"Gli infortuni non sono un ‘al netto’: sono parte integrante della stagione, e in questo caso sono stati dirimenti. Togli a una squadra di vertice cinque, sei, sette giocatori di quel livello e voglio vedere chi resta uguale. Poi possiamo discutere cause e motivazioni, ma il quadro è quello".