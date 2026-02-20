Intervenuto ai microfoni di Tutto Napoli, Francesco Repice ha parlato così del KO dell'Inter in Champions League contro il Bodo Glimt, nell'andata dei playoff:
Repice: “Infortunio Lautaro? Ecco cosa ne penso. Napoli? Se togli 7 giocatori alle altre…”
"Per me l'Inter resta la favorita per il titolo, senza tentennamenti", sostiene Francesco Repice, giornalista Rai
"Quel campo e quella squadra sono difficili per chiunque: anche club di primissimo livello hanno sofferto lì. Il calcio norvegese è in evoluzione e si vede. Sull’infortunio di Lautaro, però, l’Inter ha comunque attaccanti di livello superiore rispetto alle altre rivali. Per me resta la favorita per il titolo, senza tentennamenti".
Come valuti invece la stagione del Napoli, al netto dei tantissimi infortuni?
"Gli infortuni non sono un ‘al netto’: sono parte integrante della stagione, e in questo caso sono stati dirimenti. Togli a una squadra di vertice cinque, sei, sette giocatori di quel livello e voglio vedere chi resta uguale. Poi possiamo discutere cause e motivazioni, ma il quadro è quello".
