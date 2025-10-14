"L'attaccante era infatti da solo, ieri nel centro sportivo dell'Inter ad Appiano Gentile, in attesa che oggi riprenda a lavorare il resto del gruppo. Chivu rivedrà i giocatori che ha portato a Bengasi per l'amichevole contro l'Atletico Madrid e i primi reduci dagli impegni con le nazionali: Bastoni, Dumfries, De Vrij, Zielinski e Sucic. Con gli effettivi presenti comincerà la rincorsa verso Roma-Inter di sabato 18 ottobre, a cui presumibilmente arriverà senza uno dei suoi due totem offensivi. Lautaro ci sarà, sebbene in extremis, Thuram ci sta provando (di qui il suo lavoro già ieri al centro sportivo) ma salvo sorprese non brucerà le tappe. Più probabilmente contro i giallorossi ci si affiderà a Bonny, che non è stato convocato in nazionale, o Pio Esposito, mentre per rivedere Thuram si attenderà la successiva giornata contro il Napoli, a meno di un rientro parziale contro l'Union Saint-Gilloise per scaldare i motori", scrive il Giorno.