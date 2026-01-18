FC Inter 1908
Lecce, Falcone: “Scudetto? Inter meglio del Milan, è favorita. Quando accelerava…”

Le dichiarazioni del portiere del Lecce in conferenza stampa dopo la sfida di campionato contro il Milan a San Siro
Alessandro De Felice
Wladimiro Falcone, portiere del Lecce, ha parlato in conferenza stampa a San Siro al termine di Milan-Lecce.

Chi l'ha impressionata di più tra Milan ed Inter?

"Tutte e due, squadre molto forti, però se devo dirne una l'inter, un pochino più favorita, ma anche il Milan può dire la sua. L'Inter però resta la favorita".

Quali sono le differenze tra le partite contro Inter e Milan?

"Il vantaggio che attribuisco all'Inter è prché con noi hanno fatto turnover, e comunque sia ci hanno sempre schiacciato. Oggi era un Milan di alcuni titolari, però la sensazione da campo era che con l'Inter appena potessero accelerare ci facevano male. Oggi secondo me abbiamo tenuto bene in campo, e secondo me rispetto ai nerazzurri i rossoneri ci hanno messo un po' di più a farci gol".

(Fonte: TMW)

