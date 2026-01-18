Oltre ai già numerosi infortuni, il Napoli contro il Sassuolo ha dovuto registrare ieri anche gli stop per due pezzi pregiati della squadra di Antonio Conte come Rrahamani e Politano.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news infortuni Sky – Napoli, anche Rrahmani e Politano ko: il punto sulle condizioni
news
Sky – Napoli, anche Rrahmani e Politano ko: il punto sulle condizioni
Oltre ai già numerosi infortuni, il Napoli contro il Sassuolo ha dovuto registrare ieri anche gli stop per due pezzi pregiati della squadra
Sky Sport dà un aggiornamento sulle condizioni dei due calciatori azzurri:
"Entrambi i giocatori completeranno domani gli esami strumentali. Si tratta per tutti e due di un problema muscolare al flessore, da capire l’entità degli infortuni. Sicuramente entrambi non ci saranno contro il Copenaghen, molto difficile anche la loro presenza contro la Juventus".
(Fonte: gianlucadimarzio.com)
© RIPRODUZIONE RISERVATA