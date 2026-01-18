FC Inter 1908
Sky – Napoli, anche Rrahmani e Politano ko: il punto sulle condizioni

Marco Macca
Oltre ai già numerosi infortuni, il Napoli contro il Sassuolo ha dovuto registrare ieri anche gli stop per due pezzi pregiati della squadra di Antonio Conte come Rrahamani e Politano.

Sky Sport dà un aggiornamento sulle condizioni dei due calciatori azzurri:

"Entrambi i giocatori completeranno domani gli esami strumentali. Si tratta per tutti e due di un problema muscolare al flessore, da capire l’entità degli infortuni. Sicuramente entrambi non ci saranno contro il Copenaghen, molto difficile anche la loro presenza contro la Juventus".

(Fonte: gianlucadimarzio.com)

