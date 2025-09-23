FC Inter 1908
Liverpool, esordio da incubo per Leoni: fuori per infortunio nel finale, Reds in ansia

Giovanni Leoni ha esordito oggi con la maglia del Liverpool in EFL Cup contro il Southampton
Giovanni Leoni ha esordito oggi con la maglia del Liverpool in EFL Cup contro il Southampton.

L'ex difensore del Parma, però, ha riportato un brutto infortunio nel corso del finale del match: all'81', infatti, è stato sostituito da Slot e il difensore, molto dolorante, è stato portato fuori in barella. Un infortunio che sembra grave, in attesa degli esami.

Liverpool e Reds attendono ora gli esami strumentali per capire l'entità ma c'è tanta preoccupazione per le condizioni fisiche di Leoni.

