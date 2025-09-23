Giovanni Leoni ha esordito oggi con la maglia del Liverpool in EFL Cup contro il Southampton.
Liverpool, esordio da incubo per Leoni: fuori per infortunio nel finale, Reds in ansia
L'ex difensore del Parma, però, ha riportato un brutto infortunio nel corso del finale del match: all'81', infatti, è stato sostituito da Slot e il difensore, molto dolorante, è stato portato fuori in barella. Un infortunio che sembra grave, in attesa degli esami.
Liverpool e Reds attendono ora gli esami strumentali per capire l'entità ma c'è tanta preoccupazione per le condizioni fisiche di Leoni.
