"Ansia anche per l'Inter, che attende ora il ritorno di СaIhanoglu per valutarne le condizioni", scrive Libero

Matteo Pifferi Redattore 27 marzo 2026 (modifica il 27 marzo 2026 | 09:32)

Hakan Calhanoglu è stato sostituito ieri da Montella al 90', nel corso del match vinto poi dalla Turchia contro la Romania. Il centrocampista dell'Inter si è toccato il polpaccio qualche minuto prima della sostituzione, allarmando e non poco i tifosi dell'Inter.

Nell'intervista post partita, il regista nerazzurro non ha accennato in alcun modo ad eventuali problemi fisici ma ha parlato solo del precedente infortunio che l'ha tenuto lontano dai campi di gioco per oltre un mese e del fastidio avuto anche quando è tornato contro la Juventus.

Ecco cosa scrive l'edizione odierna di Libero sulle condizioni di Calhanoglu: "Nel finale Calhanoglu esce per un problema al polpaccio. Il centrocampista si è infatti accovacciato al 90' toccandosi ripetutamente il polpaccio sinistro e ha chiamato l'intervento dello staff medico della Turchia. Immediato il cambio di Montella, che ha inserito Kahveci al suo posto.

A questo punto è da considerare in dubbio la sua presenza per la finale contro la vincente tra Slovacchia e Kosovo, prevista per il 31 marzo. Ansia anche per l'Inter, che attende ora il ritorno di СaIhanoglu per valutarne le condizioni, ma al momento è da considerare in dubbio anche per il big match di San Siro con la Roma, in programma il 5 aprile alla ripresa del campionato".