Lukaku, recupero a rilento: “Salterà sicuramente Inter-Napoli: ecco quando rientrerà”

Romelu Lukaku è fuori da oltre 4 mesi e il Napoli dovrà aspettare ancora a lungo prima di riaverlo: out per l'Inter
Matteo Pifferi Redattore 

Sono passati 139 esatti dall'infortunio di Romelu Lukaku ma il rientro dell'attaccante del Napoli è ancora lontano. A confermarlo è La Gazzetta dello Sport che dà per certo il forfait del centravanti belga per Inter-Napoli di domenica 11 gennaio:

"La "lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra" s’è trasformata in incubo, perché questi quattro mesi attraversati per un centinaio di giorni in Belgio lanciandosi tra le braccia del proprio staff hanno soltanto alimentato una speranza che ieri è svanita: per Roma, non c’è niente da fare, ed è improbabile, pardon impossibile che San Siro possa rappresentare la sua notte.

Con ottimismo, serviranno altre due o tre settimane in cui la malinconia si mischierà all’insofferenza: ma quei muscoli vanno trattati con prudenza. Però se ne sono andati quattro mesi e mezzo - alla fine si andrà ben oltre i cinque - che hanno portato via anche (quasi) un intero girone d’andata e praticamente la vetrina di Champions: per non sfidare né la sorte e né il destino è sconsigliato a Castel Volturno abbandonarsi a previsioni con cui poi eventualmente entrare in collisione".

