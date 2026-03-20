Rafael Leao non giocherà la sfida di domani contro il Torino. L'attaccante non si è allenato per il riacutizzarsi del dolore all'adduttore destro.
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Milan, tegola Leao: dolore all’adduttore, salterà la partita contro il Torino
Rafael Leao non giocherà la sfida di domani contro il Torino. L'attaccante non si è allenato per il riacutizzarsi del dolore all'adduttore destro
Domani si sottoporrà ad accertamenti per capire l'entità del problema muscolare. Al suo posto potrebbe giocare Fullkrug in coppia con Pulisic.
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