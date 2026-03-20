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Milan, tegola Leao: dolore all’adduttore, salterà la partita contro il Torino

Milan, tegola Leao: dolore all’adduttore, salterà la partita contro il Torino - immagine 1
Rafael Leao non giocherà la sfida di domani contro il Torino. L'attaccante non si è allenato per il riacutizzarsi del dolore all'adduttore destro
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Milan, tegola Leao: dolore all’adduttore, salterà la partita contro il Torino- immagine 2
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Rafael Leao non giocherà la sfida di domani contro il Torino. L'attaccante non si è allenato per il riacutizzarsi del dolore all'adduttore destro.

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Domani si sottoporrà ad accertamenti per capire l'entità del problema muscolare. Al suo posto potrebbe giocare Fullkrug in coppia con Pulisic.

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