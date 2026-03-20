Tegola per la Roma perché Manu Kone salterà le prossime partite dei giallorossi, tra le quali anche Inter-Roma

Ieri Manu Kone è uscito nei primi minuti del match contro il Bologna in Europa League. Oggi il centrocampista francese ha fatto gli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di secondo grado al bicipite femorale della gamba destra.