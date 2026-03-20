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Roma, tegola Kone: c’è la lesione, out per l’Inter! Ecco i tempi di recupero

Roma, tegola Kone: c’è la lesione, out per l’Inter! Ecco i tempi di recupero - immagine 1
Tegola per la Roma perché Manu Kone salterà le prossime partite dei giallorossi, tra le quali anche Inter-Roma
Matteo Pifferi Redattore 

Ieri Manu Kone è uscito nei primi minuti del match contro il Bologna in Europa League. Oggi il centrocampista francese ha fatto gli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di secondo grado al bicipite femorale della gamba destra.

Roma, tegola Kone: c’è la lesione, out per l’Inter! Ecco i tempi di recupero- immagine 2
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Un lungo stop per il centrocampista, seguito anche dall'Inter nella scorsa estate e che è stato accostato proprio ai nerazzurri anche negli ultimi giorni. Stando alle prime indicazioni, i tempi di recupero dovrebbero aggirarsi attorno alle 4 settimane.

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Kone, dunque, salterà i prossimi impegni della Roma, tra i quali anche Inter-Roma del 5 aprile che si giocherà nella domenica di Pasqua. Da vedere se Kone riuscirà a recuperare per Roma-Atalanta del 18 aprile o per Bologna-Roma del 25.

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