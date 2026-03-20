La notizia era già nell'aria ma ora è arrivata anche l'ufficialità: Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham e uno degli obiettivi di mercato estivi dell'Inter, si opererà nei prossimi giorni per un'ernia.
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UFFICIALE Tottenham: “Vicario si opera, ecco quando! Si spera che possa tornare entro…”
A confermarlo è proprio il Tottenham tramite un post sui suoi canali social: "Possiamo confermare che Guglielmo Vicario sarà sottoposto a un intervento chirurgico per un'ernia la prossima settimana.
L'intervento di piccola entità a cui verrà sottoposto il portiere della nazionale italiana è stato programmato in modo da avere il minor impatto possibile sulla nostra stagione.
Guglielmo inizierà immediatamente il suo percorso di riabilitazione con il nostro staff medico e si spera che possa tornare in campo entro il prossimo mese", si legge dall'account social del Tottenham. Spiegato, dunque, il motivo della mancata convocazione di Vicario in Nazionale: al suo posto Gattuso, oltre a Donnarumma, ha optato per Meret, Carnesecchi e Caprile.
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