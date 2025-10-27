Il centrocampista si è infortunato in occasione del rigore assegnato al Napoli e dovrà rimanere ai box per un lungo periodo

Serata molto negativa per l'Inter. Oltre alla sconfitta e alle varie polemiche, Chivu ha perso anche Mkhitaryan. Come anticipato ieri da fcinter1908, il centrocampista si è infortunato in occasione del rigore assegnato al Napoli e dovrà rimanere ai box per un lungo periodo.

"È stato un rigore maledetto a tutti i livelli: non solo per le polemiche arbitrali ma anche per le conseguenze cliniche che ha provocato. Il Napoli ha perso Kevin De Bruyne, il tiratore scelto, mentre l’Inter dovrà rinunciare per molte settimane a Henrikh Mkhitaryan, sostituito subito dopo il contatto con Di Lorenzo per una lesione muscolare alla coscia sinistra", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Uscito zoppicante dallo stadio Maradona, anche ieri Mkhitaryan sentiva molto dolore e camminava male. Oggi verrà sottoposto a un esame strumentale che dovrà stabilire la gravità dell’infortunio e quindi la prognosi. Però le sensazioni non sono buone: si prevedono 4-6 settimane di stop. Un vero peccato perché con Chivu, che ne centellina l’impiego proprio per averlo sempre fresco ed efficiente, Mkhitaryan stava ritrovando uno standard di rendimento molto soddisfacente. Anche a Napoli aveva cominciato bene, prima dell’episodio che ha spaccato la partita e... anche un paio di calciatori importanti. Da un mese il 36enne armeno sembrava ringiovanito, tanto da respingere la concorrenza qualificata di un centrocampo ricco di opzioni".

"Quante partite salterà? Almeno 7, cinque di campionato compreso il derby del 23 novembre, e 2 di Champions, compresa la trasferta in casa dell’Atletico Madrid. Un’assenza pesante, che libera quindi un posto scottante accanto a Barella e Calhanoglu. Chivu ripete che nella sua Inter non esistono titolari. Ma a Roma e a Napoli ha schierato la stessa formazione di partenza, nella quale ovviamente Mkhitaryan c’era", aggiunge Gazzetta.