Inter, passi avanti per Thuram. Chivu sorride: ecco quando potrebbe tornare in gruppo

Esposito e Bonny stanno facendo bene, ma l'assenza dell'attaccante si sente eccome. Queste le novità sul suo rientro
Andrea Della Sala Redattore 

Perso Mkhitaryan, Chivu spera di recuperare il prima possibile Marcus Thuram. Esposito e Bonny stanno facendo bene, ma l'assenza dell'attaccante si sente eccome. Queste le novità sul suo rientro in campo:

"Se preoccupa il fronte Mkhitaryan, si inizia a intravedere il sereno su quello di Marcus Thuram. Ieri il francese ha fatto un atteso passo avanti nel lento processo di recupero dall’infortunio al bicipite femorale della coscia sinistra che lo ha messo fuori da Inter-Slavia Praga del 30 settembre. Thuram ha finalmente rimesso piede in campo, per la prima volta, nel giorno in cui gli altri due infortunati, Raffaele Di Gennaro e Matteo Darmian, godevano di un riposo da Appiano. Nei prossimi due giorni, Marcus aumenterà i carichi, lavorando individualmente, poi, dopo il match di mercoledì contro la Fiorentina a San Siro, potrebbe fare il salto definitivo nel processo di riatletizzazione: il ritorno in gruppo", si legge su La Gazzetta dello Sport.

Questo passaggio, previsto tra giovedì e venerdì, sarà propedeutico al ritorno tra i convocati, ma questo dipenderà esclusivamente da Chivu: il tecnico deciderà se basteranno un paio di sedute a pieno regime per andare in panchina domenica a Verona. Oppure, si potrebbe proseguire con la linea della prudenza e aspettare un turno o di più: il mercoledì 5 novembre c’è la Champions contro il Kairat e la domenica successiva in A la Lazio", rivela La Gazzetta dello Sport.

