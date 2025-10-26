FC Inter 1908
Non solo l’infortunio muscolare di Henrikh Mkhitaryan in Napoli-Inter di ieri: da valutare anche le condizioni di Davide Frattesi
Alessandro Cosattini Redattore 

Non solo l’infortunio muscolare di Henrikh Mkhitaryan in Napoli-Inter di ieri. C’è anche un altro giocatore dell’Inter da valutare nelle prossime ore: si tratta di Davide Frattesi secondo quanto appreso da FCIN1908.it.

L’ex Sassuolo è infatti uscito dalla gara di Napoli con qualche problema e domani si approfondirà meglio circa le sue condizioni.

Dalle nostre informazioni, Mkhitaryan rischia almeno un mese di stop. Se ne saprà di più dopo i controlli delle prossime ore.

