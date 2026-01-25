Il tecnico del Napoli Antonio Conte dovrà fare a meno del portoghese Neres per un lungo periodo. Si opera alla caviglia, partito questa mattina per Londra.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news infortuni Napoli, brutte notizie per Conte: Neres si opera. I tempi di recupero per l’esterno
news
Napoli, brutte notizie per Conte: Neres si opera. I tempi di recupero per l’esterno
Il tecnico dovrà fare a meno del portoghese per un lungo periodo. Si opera alla caviglia, partito questa mattina per Londra
Come riporta Il Mattino, "Neres rompe gli indugi e decide di tornare a Londra dove si sottoporrà all'intervento chirurgico alla caviglia per accelerare i tempi del ritorno in campo. La partenza per la capitale britannica questa mattina, alle 7,15. Avrebbe scelto il Wellington Hospital, la stessa struttura medica a cui si è rivolto Gilmour. Tempi di recupero difficili da stabilire, ma almeno due mesi".
© RIPRODUZIONE RISERVATA