Come riporta Il Mattino, "Neres rompe gli indugi e decide di tornare a Londra dove si sottoporrà all'intervento chirurgico alla caviglia per accelerare i tempi del ritorno in campo. La partenza per la capitale britannica questa mattina, alle 7,15. Avrebbe scelto il Wellington Hospital, la stessa struttura medica a cui si è rivolto Gilmour. Tempi di recupero difficili da stabilire, ma almeno due mesi".