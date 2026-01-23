Napoli, Neres rischia l’intervento dopo l’infortunio: le ultime

L'esterno del Napoli David Neres potrebbe avere una lesione alla caviglia che renderebbe necessaria un'operazione. Lo rende noto "Il Napolista" che spiega come si vivano nel club azzurro ore di ansia per l'infortunio che l'esterno brasiliano si è procurato contro il Verona e poi si è aggravato contro il Parma.

Neres avrebbe infatti una sospetta lesione alla caviglia e al peroneo e sarebbe in attesa di un consulto specialistico e una risonanza per capire la gravità della situazione e decidere cosa fare. Il brasiliano si era infortunato contro il Verona e poi, contro il Parma, ha detto al tecnico Conte di essere pronto a entrare in campo, giocando solo mezz'ora per poi uscire di nuovo.