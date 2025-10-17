Tegola per il Milan, infortunio per Pulisic: ecco quanto può restare fuori

Il fantasista del Milan ha rimediato una lesione di basso grado al bicipite femorale, e le sue condizioni verranno riviste entro dieci giorni

Il fantasista del Milan ha rimediato una lesione di basso grado al bicipite femorale, e le sue condizioni verranno riviste entro 10 giorni. Potrebbe restare quindi fuori almeno 2 settimane, e provare a rientrare a inizio novembre. Lo statunitense sarà quindi out sicuramente contro la Fiorentina e nella prossima, salterà il turno infrasettimanale e a quel punto potrebbe rivedersi sul campo.