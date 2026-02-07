FC Inter 1908
Sky – Inter, novità sul rientro di Calhanoglu: ha detto ad alcuni tifosi che tornerà con…

Il rientro in campo di Calha è vicino: come spiega Sky, il turco stamattina era presente ad Appiano per proseguire il suo recupero
Marco Astori
Giornata di rifinitura ad Appiano Gentile, con l’Inter di Cristian Chivu che ha proseguito la preparazione per la sfida di domani pomeriggio contro il Sassuolo.

Gara in cui mancherà ancora Hakan Calhanoglu, il cui rientro in campo è però vicino: come spiega Sky, il turco stamattina era presente ad Appiano per proseguire il suo recupero.

Il centrocampista rientrerà con tutta probabilità la prossima settimana, quando è in programma la sfida contro la Juventus: lo ha confermato lui stesso ai tifosi presenti alla Pinetina.

