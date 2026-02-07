Giornata di rifinitura ad Appiano Gentile, con l’Inter di Cristian Chivu che ha proseguito la preparazione per la sfida di domani pomeriggio contro il Sassuolo.
Il rientro in campo di Calha è vicino: come spiega Sky, il turco stamattina era presente ad Appiano per proseguire il suo recupero
Gara in cui mancherà ancora Hakan Calhanoglu, il cui rientro in campo è però vicino: come spiega Sky, il turco stamattina era presente ad Appiano per proseguire il suo recupero.
Il centrocampista rientrerà con tutta probabilità la prossima settimana, quando è in programma la sfida contro la Juventus: lo ha confermato lui stesso ai tifosi presenti alla Pinetina.
