Napoli, Lobotka e Politano ko. Gazzetta: “Lo slovacco salterà l’Inter”

Marco Macca Redattore 8 ottobre - 18:10

Come vi abbiamo riportato, il Napoli ha reso noti i risultati degli esami a cui si sono sottoposti Stanislav Lobotka e Matteo Politano, usciti infortunati dalla partita contro il Genoa.

Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, l'infortunio dello slovacco è più grave di quello di Politano. Il centrocampista, dunque, si appresta a saltare il big match del 25 ottobre al Maradona contro l'Inter. Scrive la rosea:

"Il club azzurro non ha specificato i tempi di recupero che occorreranno ai due giocatori di Conte per tornare in campo, ma l'assenza dello slovacco si protrarrà per almeno un mese, mentre per l'esterno il guaio muscolare sembra più lieve e dovrebbe tenerlo a riposo per una decina di giorni. Per Lobotka quindi niente Torino, Inter e Lecce in campionato, oltre al Psv in Champions. Politano potrebbe farcela per i nerazzurri. Proiezioni più precise nelle prossime settimane".

(Fonte: gazzetta.it)