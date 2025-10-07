Napoli, problema muscolare per Lobotka: salta l’Inter

Il calciatore si è fatto male nella gara contro il Genoa e essendosi procurato uno stiramento si parla di un mese di stop

Eva A. Provenzano Caporedattore 7 ottobre 2025 (modifica il 7 ottobre 2025 | 18:16)

Nella gara contro il Genoa due uomini di Contesono stati costretti a lasciare il campo anzitempo: Stanislav Lobotka prima e MatteoPolitano, che ha saltato pure la convocazione della Nazionale italiana, poi. Si è allunga quindi la lista degli indisponibili del Napoli che alla ripresa del campionato sarà tra le avversarie dell'Inter di Chivu (in programma alle 18 del 25 ottobre al Maradona).

Se c'è ancora attesa per capire quale sarà l'entità reale dell'infortunio dell'esterno italiano, sono arrivate oggi conferme sul problema di Lobotka. Per lui, che ha fatto gli accertamenti in ritiro con la Nazionale e sta quindi rientrando in Italia, si parla di stiramento.

La prognosi è di almeno trenta giorni e dovrebbe quindi saltare la gara contro i nerazzurri e potrebbe rientrare per la gara contro l'Eintracht Francoforte, suggeriscono da Napoli. Milinkovic-Savic ha rinunciato alla Nazionale per un problema alla schiena. Ancora ai box Buongiorno, Lukaku, Rramhani e Contini per una botta presa alla mano.

(Fonte: Il Mattino)