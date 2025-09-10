Il capo dello staff sanitario del Napoli, Raffaele Canonico, a Radio CRC, aggiorna sulle condizioni dell'attaccante

Gianni Pampinella Redattore 10 settembre - 19:19

"Ho sentito ieri sera Lukaku che procede bene il suo iter riabilitativo secondo quelli che erano i tempi prefissati. Romelu ha avuto una lesione molto importante al retto femorale con l'interessamento anche di uno dei due tendini inserzionali. Si potevano scegliere due strade: quella conservativa e quella chirurgica. Il ragazzo ha deciso di perseguire la prima, considerando anche che le tempistiche sono simili". Lo ha detto il capo dello staff sanitario del Napoli, Raffaele Canonico, a Radio CRC.

Il medico ha spiegato che Lukaku "è in Belgio, io ho un'interazione continua con i terapisti e con il collega che lo sta seguendo lì. Nel giro di un paio di settimane anche uno dei nostri terapisti salirà in Belgio per valutare dal vivo quello che sta facendo, fermo restando che a noi arrivano report quotidiani sulla sua evoluzione. Più si sale di livello come atleta, più l'attenzione ai particolare diventa fondamentale".

"Noi abbiamo delle Ferrari, perché siamo ad un livello altissimo: l'alimentazione, lo stile di vita, la gestione del ritmo sonno-veglia sono cose fondamentali nell'atleta". Canonico ha parlato anche di Neres che "ha avuto un affaticamento il giorno della rifinitura, prima della partita con il Cagliari. Avendo due settimane senza partite non abbiamo voluto rischiarlo. Era una problematica minore che si andava a risolvere da lì a pochi giorni: queste settimane sono servite proprio a permettergli di recuperare. Buongiorno? Si allena in gruppo da Castel di Sangro, è entrato anche con il Cagliari ed è completamente recuperato".

Infortunio in nazionale invece per Rrahmani, tornato a Napoli in anticipo. "Ha avuto un trauma minore - ha detto il medico - una lesione di basso grado del bicipite femorale. Già ha iniziato l'iter riabilitativo. Gli infortuni muscolari possono avere una prognosi che va dalle 2 alle 10-12 settimane e dipende da vari fattori: questo è un trauma minore, quindi credo che salterà un paio di partite. Contro il Pisa potrebbe essere a disposizione, considerando che c'è anche una settimana tipo poi dopo il Pisa per arrivare al Milan. Dopo la guarigione clinica va completata la guarigione sportiva e l'inserimento in gruppo che vanno incastrati con il calendario".