Problemi per Antonio Conte: Amir Rrahmani, infatti, si è fatto male nel corso del match perso dal Kosovo contro la Svizzera.
news
Napoli, tegola per Conte: Rrahmani si fa male in Nazionale, i tempi di recupero
Ecco il comunicato ufficiale della Federcalcio kosovara: "Il capitano della Nazionale del Kosovo, Amir Rrahmani, non sarà disponibile per la prossima partita contro la Svezia, che si terrà lunedì, allo stadio Fadil Vokrri, nell’ambito delle qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026.
Nonostante la sua grande voglia di stare in campo, dopo approfondite visite mediche si è scoperto che Rrahmani non è in grado di presenziare in questa partita a causa dell’infortunio riportato nella partita di venerdì contro la Svizzera a Basilea. Secondo quanto riportato, il capitano è stato esonerato dagli allenamenti con la nazionale per rientrare nel suo club, dove sarà sottoposto a cure mediche al fine di riprendersi al più presto e tornare in campo, per poi essere pronto per le partite di ottobre con la maglia Dardane contro Slovenia e Svezia”.
Rrahmani, stando alle prime indiscrezioni, dovrebbe stare fuori dalle 3 alle 4 settimane. Una tegola per Antonio Conte e il suo Napoli.
© RIPRODUZIONE RISERVATA