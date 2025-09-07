Napoli, tegola per Conte: Rrahmani si fa male in Nazionale, i tempi di recupero

Nonostante la sua grande voglia di stare in campo, dopo approfondite visite mediche si è scoperto che Rrahmani non è in grado di presenziare in questa partita a causa dell’infortunio riportato nella partita di venerdì contro la Svizzera a Basilea. Secondo quanto riportato, il capitano è stato esonerato dagli allenamenti con la nazionale per rientrare nel suo club, dove sarà sottoposto a cure mediche al fine di riprendersi al più presto e tornare in campo, per poi essere pronto per le partite di ottobre con la maglia Dardane contro Slovenia e Svezia”.