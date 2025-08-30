fcinter1908 news infortuni Udinese, Padelli salterà la gara contro l’Inter: ecco il motivo

In vista della gara contro l'Inter, Kosta Runjaić dovrà fare a meno del portiere
In vista della gara contro l'Inter, Kosta Runjaić dovrà fare a meno di Daniele Padelli. Il portiere, che ha militato anche nelle file dell'Inter, ha riportato un trauma distorsivo contusivo al ginocchio destro.

"Udinese Calcio comunica che Daniele Padelli ha riportato in allenamento un trauma distorsivo contusivo al ginocchio destro. Il calciatore ha già iniziato l’iter di recupero per rientrare a disposizione nel giro di poche settimane", si legge nel comunutato della società friulana. Quindi niente ritorno a San Siro per il portiere.

