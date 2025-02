Napoli, Spinazzola out per infortunio. GdS: A rischio anche gara con l’Inter

Il calciatore si è fermato prima della gara con l'Udinese per una lesione al medio gluteo destro

" Leonardo Spinazzola non prenderà parte al match di questa sera contro l'Udinese. Nel corso dell'allenamento di ieri Spinazzola ha accusato un risentimento muscolare. Il calciatore azzurro si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione del medio gluteo destro". Così, in una nota sul suo sito ufficiale, il Napoli ieri rendeva conto dell'infortunio del giocatore.

La Gazzetta dello Sport questa mattina scrive: "Per l’esterno azzurro ci sarà uno stop forzato di almeno un paio di settimane, con altissimo rischio di saltare anche la sfida contro l’Inter in programma al Maradona nel primo weekend di marzo. Una brutta tegola per il Napoli, che già da qualche settimana ha dovuto rinunciare alla spinta a sinistra di Olivera, il cui rientro potrebbe avvenire a Como, tra due domeniche. Nel momento decisivo della stagione, il Napoli si ritrova con la coperta corta".