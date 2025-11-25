L'assenza di Dumfries è stata pesante nel derby, anche per la mancanza di alternative per Chivu. Il problema dell'olandese non si risolverà per le prossime partite, come aveva anticipato Fcinter1908. Queste le ultime dall'infermeria:
Inter, ecco perché Darmian è ancora out. Mkhitaryan, deciso il giorno del rientro
"La caviglia malconcia di Denzel Dumfries sarà rivalutata dallo staff medico nerazzurro la prossima settimana, ma servirà del tempo supplementare per rivederlo correre sulla fascia destra. E quanto sia strategico per Chivu, lo si è capito vedendo nelle sue terre Carlos Augusto (a piede invertito) contro il Milan: la fisicità di Denzel è necessaria. Servono altre terapia, difficilmente riuscirà a stare in campo come sperato per la supersfida di Champions contro il Liverpool il 9 dicembre. Più probabile lo slittamento di qualche giorno e un rientro più morbido, tra la trasferta di Genova del 14 e l’esordio saudita in Supercoppa col Bologna del 19", spiega La Gazzetta dello Sport.
In quello stesso ruolo, tra l’altro, manca anche Matteo Darmian: sarà anche lui rivalutato al soleo della gamba sinistra. Il rientro non è poi così lontano, nessun rischio verrà corso per evitare ricadute. Per un big in ritardo, ce n’è un altro finalmente pronto a tornare: Henrikh Mkhitaryan tiferà i compagni da Milano nella sfida di domani contro l’Atletico, ma da giovedì sarà in gruppo. Lontano dalla griglia dei titolari, poi, l’argentino Palacios, ko di nuovo per un guaio muscolare: ne avrà per qualche settimana", aggiunge il quotidiano.
