FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news infortuni Inter, ecco perché Darmian è ancora out. Mkhitaryan, deciso il giorno del rientro

news

Inter, ecco perché Darmian è ancora out. Mkhitaryan, deciso il giorno del rientro

Inter, ecco perché Darmian è ancora out. Mkhitaryan, deciso il giorno del rientro - immagine 1
L'esterno dell'Inter rimarrà fuori anche per le prossime partite. Il centrocampista si prepara per rientrare ad allenarsi col gruppo
Andrea Della Sala Redattore 

L'assenza di Dumfries è stata pesante nel derby, anche per la mancanza di alternative per Chivu. Il problema dell'olandese non si risolverà per le prossime partite, come aveva anticipato Fcinter1908. Queste le ultime dall'infermeria:

Inter, ecco perché Darmian è ancora out. Mkhitaryan, deciso il giorno del rientro- immagine 2
Getty Images

"La caviglia malconcia di Denzel Dumfries sarà rivalutata dallo staff medico nerazzurro la prossima settimana, ma servirà del tempo supplementare per rivederlo correre sulla fascia destra. E quanto sia strategico per Chivu, lo si è capito vedendo nelle sue terre Carlos Augusto (a piede invertito) contro il Milan: la fisicità di Denzel è necessaria. Servono altre terapia, difficilmente riuscirà a stare in campo come sperato per la supersfida di Champions contro il Liverpool il 9 dicembre. Più probabile lo slittamento di qualche giorno e un rientro più morbido, tra la trasferta di Genova del 14 e l’esordio saudita in Supercoppa col Bologna del 19", spiega La Gazzetta dello Sport.

Inter, ecco perché Darmian è ancora out. Mkhitaryan, deciso il giorno del rientro- immagine 3
Getty Images

In quello stesso ruolo, tra l’altro, manca anche Matteo Darmian: sarà anche lui rivalutato al soleo della gamba sinistra. Il rientro non è poi così lontano, nessun rischio verrà corso per evitare ricadute. Per un big in ritardo, ce n’è un altro finalmente pronto a tornare: Henrikh Mkhitaryan tiferà i compagni da Milano nella sfida di domani contro l’Atletico, ma da giovedì sarà in gruppo. Lontano dalla griglia dei titolari, poi, l’argentino Palacios, ko di nuovo per un guaio muscolare: ne avrà per qualche settimana", aggiunge il quotidiano.

Leggi anche
Inter, quando torneranno Mkhitaryan e Dumfries. Incredibile: nuovo infortunio per…
CdS – Dumfries può rientrare già domenica contro il Pisa? Le ultime sull’olandese

© RIPRODUZIONE RISERVATA