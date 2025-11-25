"La caviglia malconcia di Denzel Dumfries sarà rivalutata dallo staff medico nerazzurro la prossima settimana, ma servirà del tempo supplementare per rivederlo correre sulla fascia destra. E quanto sia strategico per Chivu, lo si è capito vedendo nelle sue terre Carlos Augusto (a piede invertito) contro il Milan: la fisicità di Denzel è necessaria. Servono altre terapia, difficilmente riuscirà a stare in campo come sperato per la supersfida di Champions contro il Liverpool il 9 dicembre. Più probabile lo slittamento di qualche giorno e un rientro più morbido, tra la trasferta di Genova del 14 e l’esordio saudita in Supercoppa col Bologna del 19", spiega La Gazzetta dello Sport.