"Ed è andata esattamente come descrissi mezz’ora dopo l’infortunio", spiega Tancredi Palmeri su Twitter

Il rientro di Lautaro Martinez non è ancora così vicino. Se nei giorni scorsi sembrava possibile un suo ritorno già domenica contro la Fiorentina, la sensazione è che l'Inter non voglia rischiare un rientro anticipato che potrebbe produrre effetti negativi.

"La trasferta di Firenze di dopodomani non si trasformerà nella partita del ritorno in campo. Perché rischiare? Al netto della volontà del giocatore, che scalpita per tornare a indossare la sua 10 e la fascia, la cautela domina", spiega La Gazzetta dello Sport.

Lautaro dovrebbe così tornare in campo la domenica di Pasqua contro la Roma in un match importantissimo. Tancredi Palmeri, che aveva predetto il rientro di Lautaro ad aprile subito dopo l'infortunio patito col Bodo, ha scritto così su Twitter: "Ed è andata esattamente come descrissi mezz’ora dopo l’infortunio: Lautaro rientra ad aprile"