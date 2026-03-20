"Il calendario in tal senso aiuta anche. Dopo la Fiorentina, la sosta per le nazionali piomba come la più benefica delle pause. Due settimane senza partite in cui, a Milano, Lautaro potrà rigenerarsi e completare il recupero senza alcuna fretta visto anche che il suo ct Scaloni l’ha lasciato fuori dai convocati dell’Argentina. Niente Albiceleste né amichevole-evento con e per Messi a Buenos Aires, davanti a lui “solo” 14 giorni di serenità e allenamenti con vista sull’appuntamento di Pasqua contro la Roma, squadra contro cui ha giocato 14 volte e nella metà delle occasioni ha vinto. Quella sì che sarà la gara da cui riprendere il suo personale discorso scudetto", aggiunge il quotidiano.
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