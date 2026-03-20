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Lautaro, niente Fiorentina: “Il Toro scalpita, inutile rischiare”. Gara fissata per il rientro

Lautaro, niente Fiorentina: “Il Toro scalpita, inutile rischiare”. Gara fissata per il rientro - immagine 1
Il capitano dell'Inter non rientrerà nemmeno nella gara di domenica al Franchi contro la Fiorentina. Meglio non correre rischi
Andrea Della Sala Redattore 

Il capitano dell'Inter Lautaro Martinez non rientrerà nemmeno nella gara di domenica al Franchi contro la Fiorentina. Meglio non correre rischi.

"Lavoro personalizzato e corsa in campo nel centro sportivo deserto (c’erano soltanto lui e l’altro infortunato, Mkhitaryan che ha proseguito con le terapie) perché ieri Cristian Chivu ha concesso un altro giorno di riposo ai suoi. La storia recente è nota: poco più di un mese fa Lautaro si è infortunato sul campo del Bodo e da allora non si è più visto. O meglio, si è visto eccome ma in tribuna, a bordocampo o vicino alla panchina per far sentire la sua vicinanza ai compagni; ma non gioca una partita da 30 giorni. E la trasferta di Firenze di dopodomani non si trasformerà nella partita del ritorno in campo. Perché rischiare? Al netto della volontà del giocatore, che scalpita per tornare a indossare la sua 10 e la fascia, la cautela domina", spiega La Gazzetta dello Sport.

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"Il calendario in tal senso aiuta anche. Dopo la Fiorentina, la sosta per le nazionali piomba come la più benefica delle pause. Due settimane senza partite in cui, a Milano, Lautaro potrà rigenerarsi e completare il recupero senza alcuna fretta visto anche che il suo ct Scaloni l’ha lasciato fuori dai convocati dell’Argentina. Niente Albiceleste né amichevole-evento con e per Messi a Buenos Aires, davanti a lui “solo” 14 giorni di serenità e allenamenti con vista sull’appuntamento di Pasqua contro la Roma, squadra contro cui ha giocato 14 volte e nella metà delle occasioni ha vinto. Quella sì che sarà la gara da cui riprendere il suo personale discorso scudetto", aggiunge il quotidiano.

 

 

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