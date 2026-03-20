"Lavoro personalizzato e corsa in campo nel centro sportivo deserto (c’erano soltanto lui e l’altro infortunato, Mkhitaryan che ha proseguito con le terapie) perché ieri Cristian Chivu ha concesso un altro giorno di riposo ai suoi. La storia recente è nota: poco più di un mese fa Lautaro si è infortunato sul campo del Bodo e da allora non si è più visto. O meglio, si è visto eccome ma in tribuna, a bordocampo o vicino alla panchina per far sentire la sua vicinanza ai compagni; ma non gioca una partita da 30 giorni. E la trasferta di Firenze di dopodomani non si trasformerà nella partita del ritorno in campo. Perché rischiare? Al netto della volontà del giocatore, che scalpita per tornare a indossare la sua 10 e la fascia, la cautela domina", spiega La Gazzetta dello Sport.