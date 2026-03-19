Sky – L’Inter riposa: Bastoni da domani in gruppo? Lautaro spera ancora

Chivu ha concesso oggi un giorno di riposo alla squadra che torna ad allenarsi domani in vista della partita con la Fiorentina

Eva A. Provenzano Caporedattore 19 marzo - 12:55

L'Inter riposa e tornerà a lavorare alla Pinetina domani all'antivigilia della gara contro la Fiorentina che si gioca al Franchi alle 20.45 di domenica. A Skysporthanno fatto il punto sugli infortunati con Calhanoglu che ha recuperato, Lautaro Martinez ha intensificato gli allenamenti ma finon a che non tornerà in gruppo sarà difficile vederlo in campo contro la squadra viola, lui ci spera ancora ma si vedrà nei prossimi giorni.

Per quanto riguarda Bastoni, che ha rimediato una botta nel derby in occasione di un fallo su Rabiot e ha avuto problemi con la tibia e ha saltato la gara con l'Atalanta, sta recuperando: nei giorni scorsi si è allenato in parte con il gruppo e domani potrebbe tornare definitivamente ad allenarsi con i compagni.

Mkhitaryan che si è procurato un risentimento al bicipite femorale della coscia sinistra proprio nella gara contro la formazione bergamasca non sarà a disposizione e sfrutterà la pausa per recuperare e rimettersi a disposizione di Chivu alla ripresa, magari già per la gara con la Roma.

(Fonte: Skysport)