Palmieri (DS Sassuolo): “Pinamonti sottovalutato, futuro Muharemovic…”

Il direttore sportivo del Sassuolo parla ai microfoni di TMW a margine della XIV edizione del Gran Galà del Calcio

Alessandro De Felice Redattore 11 novembre 2025 (modifica il 11 novembre 2025 | 05:02)

Francesco Palmieri, ds del Sassuolo, parla ai microfoni di TMW a margine della XIV edizione del Gran Galà del Calcio:

Su Berardi:

"È un campione, una bandiera e un giocatore simbolo, parlano i numeri per lui. Ha dimostrato negli anni tutto, ha avuto un infortunio e c'è voluto tempo per tornare ai suoi livelli, in Serie B ci ha dato una grande mano e ora in Serie A si sta dimostrando il campione che è, ieri una partita fantastica".

Chiuderà la carriera al Sassuolo?

"Ha allungato di altri quattro anni con noi, è un giocatore simbolo che ha dato, sta dando e darà grandi soddisfazioni. Speriamo di averlo sempre con noi, è l'emblema di questa società".

Che Pinamonti ha ritrovato?

"Ho ritrovato un grandissimo Pinamonti, lo vedo in grandissima crescita e non solo sotto l'aspetto calcistico. E' diventato papà e questo gli fa aumentare le responsabilità, per me è sottovalutato visto che va sempre in doppia cifra. Secondo me può fare grandissime cose quest'anno e se ne sta convincendo anche lui, sono convinto che possa ritagliarsi uno spazio sempre più importante in Serie A".

Idzes e Muharemovic sono le prossime gemme del Sassuolo:

"Stanno facendo un avvio di stagione splendido, sono giocatori importantissimi e abbiamo fatto investimenti importanti per fare una squadra competitiva, sono convinto che ci possano dare grande forza e determinazione, in questa stagione ma anche nelle prossime".

Anche Konè ha avuto un ottimo impatto:

"Anche lui, ma dovrei elencarli tutti, Muric, Laurientè, etc. Matic? No lui é un campione, è di un altro livello, gioca con un intelligenza fuori dal comune, un campione con la C maiuscola, sia in campo che fuori. Ci sta dando quel qualcosa in più".