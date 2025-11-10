Brutte notizie in casa Roma: l'infortunio rimediato da Artem Dovbyk, costretto a uscire dal campo in occasione del match contro l'Udinese giocato ieri, è più grave del previsto, e lo costringerà a un periodo ai box abbastanza lungo.
Roma, si ferma Dovbyk: lesione muscolare, tempi di recupero importanti
L'attaccante ucraino ha riportato una lesione del tendine del retto femorale sinistro durante il match contro l'Udinese
L'attaccate ucraino ha rimediato una lesione del tendine del retto femorale sinistro, e sarà costretto a uno stop di almeno 4-6 settimane. Un problema in più per Gasperini, che ora potrà contare solamente su Ferguson come unico centravanti di ruolo.
