L'attaccante ucraino ha riportato una lesione del tendine del retto femorale sinistro durante il match contro l'Udinese

Brutte notizie in casa Roma: l'infortunio rimediato da Artem Dovbyk , costretto a uscire dal campo in occasione del match contro l'Udinese giocato ieri, è più grave del previsto, e lo costringerà a un periodo ai box abbastanza lungo.

L'attaccate ucraino ha rimediato una lesione del tendine del retto femorale sinistro, e sarà costretto a uno stop di almeno 4-6 settimane. Un problema in più per Gasperini, che ora potrà contare solamente su Ferguson come unico centravanti di ruolo.