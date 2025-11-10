FC Inter 1908
L'attaccante ucraino ha riportato una lesione del tendine del retto femorale sinistro durante il match contro l'Udinese
Brutte notizie in casa Roma: l'infortunio rimediato da Artem Dovbyk, costretto a uscire dal campo in occasione del match contro l'Udinese giocato ieri, è più grave del previsto, e lo costringerà a un periodo ai box abbastanza lungo.

L'attaccate ucraino ha rimediato una lesione del tendine del retto femorale sinistro, e sarà costretto a uno stop di almeno 4-6 settimane. Un problema in più per Gasperini, che ora potrà contare solamente su Ferguson come unico centravanti di ruolo.

