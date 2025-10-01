FC Inter 1908
Sky – Inter, nel pomeriggio gli esami di Thuram: ecco le sensazioni sulle sue condizioni

Sky – Inter, nel pomeriggio gli esami di Thuram: ecco le sensazioni sulle sue condizioni

Ci saranno nel tardo pomeriggio gli esami strumentali di Marcus Thuram, uscito ieri anzitempo dalla partita tra Inter e Slavia Praga
Ci saranno nel tardo pomeriggio gli esami strumentali di Marcus Thuram, uscito ieri anzitempo dalla partita tra Inter e Slavia Praga toccandosi il bicipite femorale sinistro.

Solitamente, come riferisce Sky Sport, si attendono intorno alle 24 ore per capire la reale entità dell'infortunio attraverso gli esami e pertanto il prima possibile il giocatore vi si sottoporrà, in modo tale da avere un responso al più presto.

Sempre che dagli esami emerga qualcosa, visto che, come conclude Sky, c'è la sensazione che, come raccontato dallo stesso Thuram a margine della partita, possa trattarsi di un crampo o una leggera contrattura.

(Fonte: Sky Sport)

