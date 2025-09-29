UFFICIALE – Belotti, la diagnosi è una tegola: lesione del crociato

Il calciatore è uscito alla fine del primo tempo nella gara contro l'Inter e la diagnosi fa pensare ad almeno sei mesi di stop

Eva A. Provenzano Caporedattore 29 settembre 2025 (modifica il 29 settembre 2025 | 10:17)

Più grave di quanto tutto potessero augurarsi l'infortunio di Andrea Belotti nella gara tra Cagliari e Inter. Il club sardo ha scritto in un comunicato: "A seguito dell’infortunio riportato ieri in gara, Andrea Belotti è stato sottoposto nella giornata odierna ad esami diagnostici ed accertamenti strumentali che hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il calciatore svolgerà nei prossimi giorni ulteriori accertamenti e visite specialistiche".

Una sentenza per l'attaccante che fa pensare ad almeno sei mesi di stop. Una tegola per Pisacane, allenatore rossoblù, che alla fine della gara contro i nerazzurri si era auspicato un infortunio meno serio di quello a cui si poteva anche pensare in un primo momento. E invece la diagnosi non è stata magnanima per il giocatore che era arrivato in Sardegna per sostituire Piccoli, ceduto alla Fiorentina. Belotti aveva propiziato il gol di Mina contro il Parma e contro il Lecce aveva segnato una doppietta.

(Fonte: cagliaricalcio.com)