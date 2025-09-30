L'attaccante francese, infatti, è uscito toccandosi la coscia sinistra, probabilmente per un malessere accusato nell'azione che ha portato al terzo gol nerazzurro firmato da Lautaro Martinez. Al suo posto, Chivu ha inserito Bonny. All'uscita dal campo, come riferisce Sky Sport, Thuram ha risposto al medico che gli chiedeva delle sue condizioni preoccupato: "Ho sentito un crampo".