Una nota stonata nella serata molto positiva dell'Inter. Nel corso del match contro lo Slavia Praga in Champions League a San Siro, Marcus Thuram è stato costretto a lasciare il campo poco dopo l'ora di gioco per un problema fisico.
Inter-Slavia, Thuram esce toccandosi la coscia. Ed ecco cosa ha risposto al medico preoccupato
L'attaccante francese, infatti, è uscito toccandosi la coscia sinistra, probabilmente per un malessere accusato nell'azione che ha portato al terzo gol nerazzurro firmato da Lautaro Martinez. Al suo posto, Chivu ha inserito Bonny. All'uscita dal campo, come riferisce Sky Sport, Thuram ha risposto al medico che gli chiedeva delle sue condizioni preoccupato: "Ho sentito un crampo".
Nelle prossime ore verranno effettuati accertamenti per valutare le condizioni dell’ex Borussia Moenchengladbach.
