FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Serie A, Pulisic è il Player Of The Month di settembre: battuto anche Dimarco

ultimora

Serie A, Pulisic è il Player Of The Month di settembre: battuto anche Dimarco

Serie A, Pulisic è il Player Of The Month di settembre: battuto anche Dimarco - immagine 1
Il premio EA SPORTS FC Player Of The Month di settembre è stato assegnato al calciatore del Milan Christian Pulisic
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Il premio EA SPORTS FC Player Of The Month di settembre è stato assegnato al calciatore del Milan Christian Pulisic. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Milan-Fiorentina, in programma domenica 19 ottobre 2025 alle ore 20.45 allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano.

Serie A, Pulisic è il Player Of The Month di settembre: battuto anche Dimarco- immagine 2
Getty Images

I voti dei tifosi online combinati con i dati statistici individuali, hanno decretato come vincitore Christian Pulisic, che ha superato campioni del calibro di Baschirotto (Cremonese), De Bruyne (Napoli), Dimarco (Inter), Krstovic (Atalanta), Orsolini (Bologna).

Serie A, Pulisic è il Player Of The Month di settembre: battuto anche Dimarco- immagine 3
Getty Images

La sestina era stata selezionata tenendo conto delle analisi evolute di Kama Sport, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 3ª alla 5ª della Serie A Enilive 2025/2026.

Leggi anche
Mondiali U20, le formazioni ufficiali di Stati Uniti-Italia: Mosconi e Iddrissou titolari
Dimarco decisivo: al top in Europa per occasioni create. In classifica anche un altro interista

© RIPRODUZIONE RISERVATA