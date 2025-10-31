FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news infortuni Inter, riecco finalmente Thuram. Da domani rientro completo: “Non escluso che a Verona…”

news

Inter, riecco finalmente Thuram. Da domani rientro completo: “Non escluso che a Verona…”

Inter, riecco finalmente Thuram. Da domani rientro completo: “Non escluso che a Verona…” - immagine 1
Da ieri Marcus Thuram è tornato a lavorare con la squadra, gradualmente, ma si vede finalmente la luce in fondo al tunnel
Andrea Della Sala Redattore 

Buone notizie dall'infermeria per Chivu. Da ieri Marcus Thuram è tornato a lavorare con la squadra, gradualmente, ma si vede finalmente la luce in fondo al tunnel.

Inter, riecco finalmente Thuram. Da domani rientro completo: “Non escluso che a Verona…”- immagine 2
Getty Images

 

 

"Bentornato, Marcus. Dopo l’infortunio del 30 settembre contro lo Slavia Praga, ieri Thuram è finalmente tornato in gruppo ad Appiano, almeno per metà, in una seduta defaticante per chi aveva giocato contro la Fiorentina. Nel dettaglio, il francese ha svolto la prima parte della seduta assieme ai compagni e la seconda da solo, svolgendo esercizi personalizzati. Farà lo stesso anche oggi, poi da domani non si separerà più dalla squadra. Chivu valuterà se portarlo a Verona, eventualità tutt’altro che scontata: in ogni caso, Marcus si fermerebbe in panchina al Bentegodi", spiega La Gazzetta dello Sport.

Leggi anche
Inter, Corsport: “Thuram col Verona? Non scontato: ecco come lo gestirà Chivu”
Sky – Thuram parzialmente in gruppo, ma l’Inter non correrà rischi: il suo rientro…

© RIPRODUZIONE RISERVATA