Buone notizie dall'infermeria per Chivu. Da ieri Marcus Thuram è tornato a lavorare con la squadra, gradualmente, ma si vede finalmente la luce in fondo al tunnel.
Inter, riecco finalmente Thuram. Da domani rientro completo: “Non escluso che a Verona…”
"Bentornato, Marcus. Dopo l’infortunio del 30 settembre contro lo Slavia Praga, ieri Thuram è finalmente tornato in gruppo ad Appiano, almeno per metà, in una seduta defaticante per chi aveva giocato contro la Fiorentina. Nel dettaglio, il francese ha svolto la prima parte della seduta assieme ai compagni e la seconda da solo, svolgendo esercizi personalizzati. Farà lo stesso anche oggi, poi da domani non si separerà più dalla squadra. Chivu valuterà se portarlo a Verona, eventualità tutt’altro che scontata: in ogni caso, Marcus si fermerebbe in panchina al Bentegodi", spiega La Gazzetta dello Sport.
