Si è rivisto finalmente Marcus Thuram ieri in campo con i compagni. Ecco il punto sulle sue condizioni dal Corriere dello Sport verso la gara di campionato contro il Verona: "Esattamente un mese dopo il risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra, accusato contro lo Slavia Praga, Thuram ieri è tornato in gruppo.
Inter, Corsport: "Thuram col Verona? Non scontato: ecco come lo gestirà Chivu"
Lo ha fatto però solo parzialmente: nel senso che ha cominciato l’allenamento con i compagni, per poi concluderlo facendo un lavoro personalizzato. Senza correzioni di rotta, anche oggi il francese dovrebbe seguire lo stesso spartito. Significa che la prima vera seduta completa con la squadra sarebbe la rifinitura di domani.
Insomma, difficile che possa essere sufficiente per rivederlo tra i convocati per il match con il Verona. A meno che, per scelta, Tikus non voglia restare comunque con i compagni, partendo insieme a loro per il Veneto, ma rinviando l’effettiva disponibilità al match di Champions con il Kairat Almaty del 5 novembre".
