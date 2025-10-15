Infortunio muscolare per Matteo Darmian, che salterà la prossima sfida di campionato contro la Roma. Ecco il comunicato ufficiale diramato dall'Inter sullo stop del difensore.
Inter, Darmian salta la Roma per infortunio: la diagnosi ufficiale del club
Infortunio muscolare per Matteo Darmian, che salterà la prossima sfida di campionato contro la Roma: ecco il comunicato dell‘Inter
"Matteo Darmian si è sottoposto questo pomeriggio a esami strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana", si legge.
(Fonte: inter.it)
