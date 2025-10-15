FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news infortuni Inter, Darmian salta la Roma per infortunio: la diagnosi ufficiale del club

news

Inter, Darmian salta la Roma per infortunio: la diagnosi ufficiale del club

Inter, Darmian salta la Roma per infortunio: la diagnosi ufficiale del club - immagine 1
Infortunio muscolare per Matteo Darmian, che salterà la prossima sfida di campionato contro la Roma: ecco il comunicato dell‘Inter
Alessandro Cosattini Redattore 

Inter, Darmian salta la Roma per infortunio: la diagnosi ufficiale del club- immagine 2

Infortunio muscolare per Matteo Darmian, che salterà la prossima sfida di campionato contro la Roma. Ecco il comunicato ufficiale diramato dall'Inter sullo stop del difensore.

Inter, Darmian salta la Roma per infortunio: la diagnosi ufficiale del club- immagine 3
Getty Images

"Matteo Darmian si è sottoposto questo pomeriggio a esami strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana", si legge.

(Fonte: inter.it)

Leggi anche
UFFICIALE / Inter, infortunio per Di Gennaro: dovrà operarsi
Lazio, per Castellanos lesione muscolare. Salta anche la gara con l’Inter

© RIPRODUZIONE RISERVATA