Wesley non parte per il Brasile. Il terzino della Roma ha rimediato ieri una lieve contusione alla tibia durante la gara con la Fiorentina e per precauzione non risponderà alle convocazione della sua nazionale.
Roma, contusione per Wesley: salta la chiamata del Brasile. Contro l’Inter…
Il terzino della Roma ha rimediato ieri una lieve contusione alla tibia durante la gara con la Fiorentina e rimarrà nella Capitale
Sono escluse lesioni e dunque resterà a Trigoria e sarà a disposizione per la ripresa in vista della sfida con l'Inter. La gara contro i nerazzurri è in programma sabato 18 ottobre alle ore 20:45.
