Intervenuto in conferenza stampa, il c.t. della Serbia ha motivato la scelta di convocare il giovane centrocampista
Nella lista dei convocati della Serbia per le gare di qualificazione ai prossimi Mondiali contro Albania e Andorra, il ct Dragan Stojković ha deciso di convocare per la prima volta Aleksandar Stankovic. Intervenuto in conferenza stampa, il c.t. ha motivato così la scelta di convocare il giovane centrocampista.

"Stanković si è guadagnato un posto da titolare nel Bruges, gioca in Champions League, meritava di essere nella lista della squadra A. Anche Zukić è un giocatore che devo elogiare, si è fatto notare con i suoi gol e assist, ed era nella lista anche prima, ma per alcune circostanze non ha giocato. Gioca un calcio serio in Austria, proprio come Stankovic in Belgio" , ha sottolineato l'allenatore Stojković .

