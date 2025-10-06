Nella lista dei convocati della Serbia per le gare di qualificazione ai prossimi Mondiali contro Albania e Andorra, il ct Dragan Stojković ha deciso di convocare per la prima volta Aleksandar Stankovic. Intervenuto in conferenza stampa, il c.t. ha motivato così la scelta di convocare il giovane centrocampista.

"Stanković si è guadagnato un posto da titolare nel Bruges, gioca in Champions League, meritava di essere nella lista della squadra A. Anche Zukić è un giocatore che devo elogiare, si è fatto notare con i suoi gol e assist, ed era nella lista anche prima, ma per alcune circostanze non ha giocato. Gioca un calcio serio in Austria, proprio come Stankovic in Belgio" , ha sottolineato l'allenatore Stojković .